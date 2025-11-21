La atención y necesidades de pacientes y familiares centran en Ávila el V Congreso Autónomico de afectados por cáncer

ÁVILA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El V Congreso Autonómico de Personas Afectadas por el Cáncer en Castilla y León, que se celebra este viernes y sábado en Ávila, aborda la atención y las necesidades de pacientes y familiares.

El encuentro, que tiene como escenario el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, ha arrancado con un taller en colaboración con Atención Primaria sobre la prevención del cáncer, moderado por el médico de Atención Primaria Francisco del Río Fernández.

La cita ha reunido a más de 330 inscritos procedentes de toda la Comunidad que abordarán estos días la atención y las necesidades de los pacientes de cáncer y de sus familiares durante la enfermedad.

En este marco, el presidente nacional de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, ha destacado que estos congresos representan "un momento excepcional" porque permiten "estar cerca de la razón de ser de esta asociación, que es todos contra el cáncer" y defender el objetivo principal de estos actos y la asociación, que es "escuchar la voz del paciente".

En noviembre, cuando "se celebran la mayoría de congresos de pacientes en España", Reyes ha explicado que la finalidad del encuentro es que pacientes y familiares "hablen entre ellos sobre temas concretos que afectan directamente al cáncer", una enfermedad que "mueve los cimientos de la vida" y genera múltiples necesidades.

"Hoy 47 personas van a recibir un diagnóstico de cáncer en Castilla y León", ha apuntado el presidente de la AECC, que ha recordado que la entidad, "trabaja" para cubrir todas aquellas necesidades que no están cubiertas por el sistema sanitario.

INVESTIGACIÓN

En la misma línea, ha resaltado la labor de la asociación en prevención, cribados, atención e investigación y ha señalado que la AECC es la primera entidad privada en el país que invierte en proyectos de investigación, con 42 millones de euros destinados actualmente.

Reyes ha destacado la actividad investigadora en Castilla y León, donde la entidad acaba de invertir dos millones de euros en proyectos punteros en el centro de excelencia de Salamanca.

Por su parte, el viceconsejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, Rubén Rodríguez, ha agradecido la labor de la AECC y subrayado el trabajo de la Junta en la línea entre medio ambiente y prevención del cáncer con actuaciones en depuración de aguas, la vigilancia de la contaminación, la gestión de residuos o la reducción de microplásticos.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha reconocido el papel de la AECC, que "encarna el lado más humano y solidario de la sociedad", y ha agradecido la labor de los voluntarios y el apoyo que prestan tanto a pacientes como a familiares.

García ha agregado que este V Congreso Autonómico "focaliza en Ávila el sentir de la sociedad y del tejido asociativo y voluntario", además del compromiso institucional con las personas afectadas por esta enfermedad.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, también presente en la inauguración, ha felicitado a la Asociación por la celebración del congreso y ha destacado la importancia del diálogo permanente con los pacientes. Igualmente, ha puesto como ejemplo la reciente aprobación del Derecho al Olvido Oncológico, fruto de las demandas trasladadas desde el movimiento asociativo.

Finalmente, la teniente alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, ha recordado que "detrás de cada diagnóstico hay una persona, una vida, una familia, una historia y un futuro", y ha destacado la importancia de visibilizar las necesidades de los pacientes, fomentar la prevención, adelantar el diagnóstico y reforzar la investigación.