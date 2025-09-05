Atención psicológica y farmacias como "puntos seguros" para unas Fiestas de Valladolid "contra agresiones sexistas"

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha la campaña 'Valladolid libre de agresiones sexistas' para las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2025 que contarán con puntos violeta fijos y móviles en la ciudad, atención psicológica en las Moreras, la participación del Colegio Oficial de Farmacéuticos para convertir farmacias en "espacios seguros", y la colaboración de comercios y de la Policía Municipal como "puntos seguros" ante posibles agresiones.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es que las celebraciones sean "agradables, divertidas y llenas de respeto" al contar con un decálogo de buenas prácticas elaborado junto a la Mesa de las Mujeres.

"Todos debemos luchar para que se respete a las mujeres y tengamos unas fiestas en las que la diversión sea la noticia y no más que eso", ha expresado el primer edil, al tiempo que ha recordado que el año pasado cerca de 5.400 mujeres recibieron información en los puntos violetas fijos --situados en Las Moreras, La Cúpula del Milenio y Plaza Zorrilla-- y móviles.

Por su parte, la psicóloga Maribel Barrer, de la Asociación Adavas, ha recordado que el punto violeta de las Moreras, espacio donde "más juventud hay", funciona como espacio de información, sensibilización y derivación y ha destacado que cada vez más jóvenes acuden a preguntar, lo que, a su juicio, "les da seguridad y les hace sentirse más protegidos".

Barrero también ha incidido en la importancia de la información que se ofrece, tanto durante las fiestas como el resto del año y ha recordado que existen recursos como el Centro de Crisis de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales en el Paseo Isabel la Católica o la oficina de atención a víctimas en el juzgado.

El decálogo de la campaña ha incluido mensajes de rechazo a las drogas y el alcohol como "excusa" frente a las agresiones, reclama respeto a todas las orientaciones sexuales e identidades de género, e insta a actuar activamente contra los comportamientos machistas.