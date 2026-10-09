Atendida por intoxicación y crisis de ansiedad tras el incendio de una vivienda de Puente Colgante

Archivo - Imagen de archivo de una autoescala de los Bomberos de Valladolid
Archivo - Imagen de archivo de una autoescala de los Bomberos de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 18:17
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   VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer ha sido atendida por los servicios de emergencia tras un incendio en la campana extractora de una vivienda ubicada en el número 46 de la calle Puente Colgante de Valladolid.

   Los hechos se han producido a las 17.13 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso a Bomberos y Policía Municipal y Nacional. Agentes de la policía han solicitado, posteriormente, asistencia para la mujer por inhalación de humo y una crisis de ansiedad.

   En ese momento, se ha dado avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

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