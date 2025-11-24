Atendida una mujer de 41 años desvanecida tras inhalar monóxido en una vivienda de La Vid y Barrios (Burgos)

LA VID Y BARRIOS (BURGOS), 24 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 41 años ha precisado asistencia médica después de desvanecerse tras inhalar monóxido de carbono en una vivienda de La Vid y Barrios (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 22.06 horas de este domingo, cuando el 112 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para una mujer que se había desvanecido en una estancia de una vivienda de la calle Ronda del Río de La Vid y Barrios (Burgos).

En la llamada se explicaba que en la habitación está funcionado una estufa de carbón y sospechaban que la paciente había inhalado monóxido de carbono, aunque se encontraba ya fuera de la habitación y había recuperado la consciencia.

El 112 ha dado aviso de este incidente a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Guardia Civil y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado UVI móvil.

El personal sanitario de Sacyl ha atendido, en la vivienda, a la mujer afectada, a quien se ha trasladado más tarde al hospital de Aranda de Duero (Burgos).