Atendidas dos mujeres y dos niñas tras el vuelco de un coche en la AP-1 en Rubena (Burgos)

BURGOS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres han sido atendidas, incluidas dos niñas, tras el vuelco de un turismo ocurrido en el kilómetro 11 de la autopista AP-1, sentido País Vasco, en Rubena (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 9.24 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se avisaba del accidente y de que estaban heridas las cuatro personas que viajan en el vehículo.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que han enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a una mujer de 81 años, a quien se ha trasladado más tarde en UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Burgos, y otras tres mujeres de 51, once y tres años, evacuadas al mismo hospital en la ambulancia de soporte vital básico.