Atendidos dos menores tras el incendio de una cocina en el primer piso de un edificio en Valladolid

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos menores han sido atendidos tras un incendio originado en la cocina de una vivienda ubicada en el primer piso de un edificio de la calle Eugenio González Suárez de Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 20.03 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de un incendio en el número 37 de la mencionada calle, en el primer piso de un edificio de diez plantas.

La sala de operaciones ha trasladado aviso a la Policía Local y Nacional de Valladolid, a los Bomberos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a dos menores.

Por este incendio de vivienda, Emergencias sanitarias ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).