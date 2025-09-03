Atlético Valladolid y BM Cuenca disputarán el viernes la X edicióno del Trofeo Diputación-Alimentos de Valladolid

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Recoletas Atlético Valladolid y Rebi BM Cuenca disputará este viernes la X edición del Trofeo Diputación-Alimentos de Valladolid que servirá para promocionar los productos de la provincia y de presentación del equipo local antes de arrancar la competición liguera.

El diputado de Juventud y Deportes, Javier González Vega, junto al alcalde de Íscar José Andrés Sanz y al presidente del Recoletas Atlético Valladolid, Mario Arranz, han presentado el encuentro que se celebrará en el Polideportivo Municipal de Íscar a las 20.00 horas.

El Torneo cuenta con el patrocinio de la Diputación de Valladolid y de Alimentos de Valladolid y la colaboración del Ayuntamiento de Íscar, que pondrá a disposición de la organización sus instalaciones deportivas para la disputa de este torneo amistoso que enfrenta a dos equipos de la Liga Asobal.

El Torneo Diputación cumple con un doble objetivo. Por un lado, pretende servir de preparación al equipo vallisoletano de cara a la vuelta de la competición de la Liga Asobal tras el parón estival y, al mismo tiempo, un instrumento de promoción del balonmano en diferentes municipios de la provincia, señala la institución provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En esta ocasión, Íscar se suma a los municipios de Medina del Campo, Boecillo, Peñafiel, Cigales (en dos ocasiones), Arroyo de la Encomienda, Zaratán y La Cistérniga, que han acogido las nueve ediciones anteriores del torneo.