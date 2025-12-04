Las atracciones infantiles navideñas de León tendrán una hora silenciosa los sábados para el disfrute de todos los niños

Las atracciones infantiles instaladas en la ciudad de León con motivo de las fiestas navideñas programarán una hora silenciosa los sábados para que los niños con necesidades especiales o hipersensibilidad sensorial puedan disfrutar también de ellas.

De esta manera, entre las 17.00 y las 18.00 horas de los sábados se reducirá la intensidad sonora y lumínica en todas las atracciones para hacerlas sensorialmente adecuadas para el disfrute de todos los menores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de León pretende fomentar la inclusión y permitir que estas instalaciones sean accesibles a todos los pequeños, incluidos aquellos que tienen una especial sensibilidad a ciertos estímulos como pueden ser el exceso de luz y sonido.

Esta hora silenciosa se realizará durante todo el periodo navideño y, a partir de este momento, se incluirá en las condiciones de todas las instalaciones de atracciones mecánicas que en diferentes momentos del año se instalen en la ciudad de León.

