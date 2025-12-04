Las atracciones infantiles navideñas de León tendrán una hora silenciosa los sábados para el disfrute de todos los niños

Archivo - Imagen de archivo de una atracción en León capital. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN. - Archivo

LEÓN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las atracciones infantiles instaladas en la ciudad de León con motivo de las fiestas navideñas programarán una hora silenciosa los sábados para que los niños con necesidades especiales o hipersensibilidad sensorial puedan disfrutar también de ellas.

De esta manera, entre las 17.00 y las 18.00 horas de los sábados se reducirá la intensidad sonora y lumínica en todas las atracciones para hacerlas sensorialmente adecuadas para el disfrute de todos los menores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de León pretende fomentar la inclusión y permitir que estas instalaciones sean accesibles a todos los pequeños, incluidos aquellos que tienen una especial sensibilidad a ciertos estímulos como pueden ser el exceso de luz y sonido.

Esta hora silenciosa se realizará durante todo el periodo navideño y, a partir de este momento, se incluirá en las condiciones de todas las instalaciones de atracciones mecánicas que en diferentes momentos del año se instalen en la ciudad de León.