Un atrapado tras un choque frontal entre dos turismos en la N-120 en Villadangos del Páramo

LEÓN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha quedado atrapado como consecuencia de un choque frontal entre dos turismos registrado a primeras horas de este viernes, 23 de enero, en la carretera N-120 a su paso por el término leonés de Villadangos del Páramo.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido alrededor de las 8:04 horas cuando varios alertantes han informado de un accidente en el kilómetro 321 de la N-120 en Villadangos del Páramo consistente en un choque frontal entre dos turismos.

Los alertantes infomaron de que un varón estaba atrapado en uno de los turismos siniestrados por lo que se ha trasladado aviso a Guardia Civil de León, a Bomberos de León y a Emergencias sanitarias-Sacyl que ha enviado recursos.