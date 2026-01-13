Atrapado el conductor de un camión cisterna tras salirse de la vía y volcar en Guardo (Palencia)

PALENCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión cisterna ha quedado atrapado tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el kilómetro 174 de la CL-626, a la altura del término municipal palentino de Guardo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 14.33 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que avisaban del vuelco del vehículo y advertían de que el conductor estaba atrapado.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Guardo, Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias sanitarias - Sacyl.

Por el momento se desconoce el estado del conductor del vehículo o si ha precisado de traslado a un centro hospitalario.