Atrapado el conductor de un camión cisterna tras salirse de la vía y volcar en Guardo (Palencia)

Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 13 enero 2026 14:53
   PALENCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El conductor de un camión cisterna ha quedado atrapado tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el kilómetro 174 de la CL-626, a la altura del término municipal palentino de Guardo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El siniestro ha tenido lugar en torno a las 14.33 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que avisaban del vuelco del vehículo y advertían de que el conductor estaba atrapado.

   El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Guardo, Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias sanitarias - Sacyl.

   Por el momento se desconoce el estado del conductor del vehículo o si ha precisado de traslado a un centro hospitalario.

