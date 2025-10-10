Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de Diputación de Ávila contra el Ministerio de Transportes por la A-6

Archivo - El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA - Archivo

ÁVILA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación de Ávila contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha cerrado definitivamente la posibilidad de conectar la capital abulense con la autovía del Noroeste (A-6).

Según ha declarado el presidente de la Diputación, Carlos García, en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, se trata de "una reivindicación en la que la provincia ha venido trabajando durante casi veinte años y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha despreciado, como ha hecho con todo lo relacionado con Ávila y con otras provincias similares".

La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó el 29 de septiembre, iniciar acciones judiciales contra dicha resolución -publicada en el BOE del 27 de marzo-, en la que el Ministerio rechazó el proyecto por "falta de rentabilidad económica".

La decisión contó con los votos favorables del PP, la oposición del PSOE y la abstención de XAV y Vox.

Antes de este paso, el presidente, Carlos García, ya presentó el pasado 13 de junio un requerimiento previo al Ministerio para impugnar la resolución, aunque el departamento gubernamental lo desestimó, agotando así la vía administrativa.

"El equipo de gobierno provincial ha abierto ahora esta vía contencioso-administrativa para defender los intereses de los abulenses, tanto de la capital como del resto de la provincia. Hemos confiado en que la Justicia detenga este nuevo agravio a Ávila", ha afirmado Carlos García, quien ha apuntado que el Gobierno central "no ha dudado en apoyarse en informes sesgados e incompletos para justificar una decisión que ha comprometido nuestro futuro".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dispone de un plazo de veinte días para enviar al órgano judicial los expedientes administrativos vinculados al acto recurrido por la Institución provincial.