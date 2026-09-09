Audiencia preliminar mañana contra el presunto autor del crimen de Viana (Valladolid)

Archivo - Trib.- Prorrogada la prisión provisional del presunto autor de la muerte de su pareja y sus tres perros en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid celebrará este jueves la audiencia preliminar, en el marco del procedimiento de la Ley de Jurado, contra el militar de origen dominicano Jorge Luis M.S, acusado de la muerte del nuevo compañero sentimental de su expareja ocurrido la madrugada del 14 de enero de 2025 en la localidad vallisoletana de Viana de Cega.

La referida audiencia contará con la asistencia del propio encausado, que comparecerá por videoconferencia, y la misma, entre otras decisiones de la jueza instructora, servirá para practicar algunas diligencias pendientes y para que las partes insten la apertura del juicio oral para con ello dar por terminada la fase de instrucción.

La jueza deberá decidir si decreta esa apertura del juicio oral y respecto a qué hechos y qué delitos. También cabe la posibilidad de que todavía se acuerde alguna diligencia complementaria que se considere imprescindible para dictar el auto de apertura de juicio oral.

Están pendientes de resolver en la Audiencia de Valladolid varios recursos de la defensa, uno de ellos en el que solicita la devolución del teléfono móvil de su patrocinado, hasta ahora denegada por considerar la jueza dicho terminal como pieza de convicción, y otro sobre varias cuestiones, una de ellas relativa al supuesto carácter extemporáneo--entrega del mismo fuera de plazo--en la presentación del escrito de acusación del ministerio fiscal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Respecto de los hechos que se saldaron con la muerte del nuevo novio de su expareja, las acusaciones pública y las tres particulares, una de ellas en representación de los padres y hermanos de la víctima, Jorge Enrique M.C, de 36 años y origen mejicano, así como los letrados de la novia del fallecido y de una expareja anterior con la que tuvo tres hijos, todas ellas coinciden al tipificar los hechos como un asesinato, con las agravantes de alevosía y ensañamiento, y añaden otros delitos de allanamiento de morada y dos más de lesiones.

En concreto, la acusación pública solicita para Jorge Luis M.S. una condena global de 26 años, de ellos 21 por asesinato, otros dos más por allanamiento y tres más por las lesiones sufridas por un hermano del fallecido, así como, en concepto de responsabilidad civil, un conjunto de indemnizaciones que suman 710.075 euros a repartir, en distintas cuantías, entre los tres hijos de la víctima, su padre, sus tres hermanos y su novia.

Por su parte, los padres y hermanos del fallecido solicitan 32 de cárcel y 313.230 euros, mientras que la que en el momento de los hechos era pareja del apuñalado eleva la petición de condena a 37 y solicita 60.000 euros de indemnización. Además, la expareja, quien tuvo tres hijos con el finado, pide una pena de 35 de privación de libertad y una indemnización global de 262.814 euros.

En la causa figura también personada, como acusación popular, la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), al igual de lo que ya hiciera con motivo del tiroteo ocurrido en julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, donde un vecino de la localidad mató a tiros a otro convecino y a un mando de la Guardia Civil que se había desplazado desde Madrid con el fin de convencer al autor para que se entregara. Sin embargo, el representante legal del colectivo aún no ha presentado escrito de calificación.

IMPOSIBILIDAD DE CONCRETAR LOS HECHOS

La defensa solicita un fallo absolutorio, muestra su disconformidad con los escritos de las acusaciones y niega de forma expresa el relato de hechos presentado por éstas, sin poder ofrecer un relato propio y completo como consecuencia, según denuncia, de las denegaciones de todas las diligencias probatorias interesadas a lo largo de la instrucción. "En cualquier caso, se pretende acreditar la afectación psíquica previa del acusado en el momento de los hechos y también que sufrió actos de violencia física e intimidación verbal" por parte de la víctima.

El acusado, militar de profesión y destinado en la base de El Empecinado, en Santovenia de Pisuerga, se encuentra desde el día 15 de enero de 2025 en prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de que ese día fuera puesto a disposición judicial y, al igual de lo ocurrido en la Comandancia, se acogiera a su derecho de no declarar.

La hipótesis de los celos es el posible móvil del crimen perpetrado sobre las 03.00 horas del día 14 de enero de 2025 en la persona del entonces novio de su expareja, Jorge Enrique M.C, cuando el detenido acudió al domicilio ocupado por ambos, un segundo ubicado en el número 17 de la calle Cardiel de Viana de Cega, en el centro de la referida localidad, y una vez dentro mantuvo un enfrentamiento con la víctima, mientras la pareja de ésta, de 37, se encontraba en el dormitorio.

La agresión se habría producido con una navaja que el homicida portaba y con la que asestó varias heridas a su víctima en el cuello y el pecho, lesiones que le ocasionaron la muerte en el mismo escenario de los hechos.

Durante el crimen, la pareja del fallecido y a su vez expareja de su verdugo se interpuso para evitar, sin éxito, el apuñalamiento--resultó con lesiones--y solicitó auxilio a hermanos del agredido que vivían también en el mismo inmueble. A su llamada acudieron tres hermanos del finado que lograron desarmar al autor del apuñalamiento, episodio en el que resultó también herido uno de los varones que intervinieron y que retuvieron al homicida hasta la llegada de una patrulla de la Guardia Civil.

El pasado mes de junio, el acusado fue condenado ya a un total de 34 meses de prisión por un delito de coacciones, un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y otro de acoso cometidos contra su expareja, en el marco de otro procedimiento que se instruyó por separado y que sentenció la Sección Penal número 2.