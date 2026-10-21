Audiencia de Zamora desestima el recurso de Faúndez y Del Canto y tendrán que declarar el 23 de diciembre

Archivo - El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en rueda de prensa. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ZAMORA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Zamora ha desestimado el recurso de apelación presentado por el presidente de la Diputación y el diputado del área de Deportes, por su citación para declarar en calidad de investigados por el posible delito de fraude en la concesión de subvenciones.

Tanto el presidente de la Diputación Javier Faúndez, comoel diputado delegado del área de Deportes, Juan del Canto, han manifestado su "absoluto respeto" y acatamiento al auto por el que la Audiencia Provincial de Zamora desestima su petición.

La Audiencia Provincial de Zamora considera que ambos tiene información y pueden conocer los hechos sobre los que serán preguntados y ejercer su defensa, por lo que descarta la existencia de indefensión material.

Javier Faúndez y Juan del Canto comparecerán para prestar declaración el próximo 23 de diciembre, con "voluntad de colaborar" con la Justicia y ofrecer las explicaciones pertinentes sobre su participación en los expedientes objeto del procedimiento, como así lo han aseverado.

"Acatamos la resolución de la Audiencia Provincial con absoluto respeto y mantenemos nuestra plena confianza en la Justicia. Compareceremos con tranquilidad, asistidos por nuestra defensa, para explicar nuestra actuación y contribuir al esclarecimiento de los hechos", manifiestan ambos responsables provinciales.