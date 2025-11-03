El Auditorio Ciudad de León acoge el 29 de noviembre el I Certamen coral de adviento 'León, cuna del Parlamentarismo'

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (centro), junto a representantes del Orfeón Leonés. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Leonés, con la colaboración de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, celebrará el próximo día 29 de noviembre a partir de las 18.00 horas el I Certamen coral de adviento 'León, cuna del Parlamentarismo', que se desarrollará en el Auditorio Ciudad de León con entrada es gratuita.

Así lo ha explicado la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, tras reunirse con una representación del Orfeón Leonés en un encuentro que ha servido para ultimar los detalles de la realización de este evento.

Un total de seis coros procedentes de diferentes partes de España serán los encargados de ofrecer al público leonés una tarde llena de música y talento. El evento se realizará por primera vez en la ciudad de León y que pretende acercar al público leonés la música de villancicos, así como promover el talento joven y fortalecer los lazos culturales desde los diferentes puntos de España que vendrán a León.

El certamen será "una oportunidad única" para disfrutar de las interpretaciones de las seis agrupaciones con un elevado nivel y en un entorno "emblemático" como es el Auditorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Una vez concluyan todas las actuaciones, tanto el jurado como el público darán su veredicto y elegirán las mejores actuaciones. El jurado será el encargado de decidir los tres primeros premiados evaluando la afinación y sonoridad; el ritmo y precisión; la interpretación y expresividad; la dificultad técnica del repertorio y la calidad artística global.

JURADO Y PREMIOS

El jurado estará compuesto por cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la música coral, cuyos nombres se darán a conocer próximamente. Además, habrá un premio que decidirán los asistentes al recital.

En total, se entregarán tres premios: primer premio Ciudad de León dotado con 3.000 euros, segundo premio Cuna del Parlamentarismo con un galardón de 2.000 euros y un tercer premio Ayuntamiento de León con una cantidad de 2.000 euros. En cuanto al galardón del reconocimiento del público, contará con un premio en metálico de 300 euros.

Las entradas son gratuitas y se podrán recoger dos invitaciones por persona en la taquilla del Auditorio Ciudad de León los días 27 y 28 de noviembre en horario de 9.00 a 14.00 horas y también el mismo día del concierto dos horas antes del inicio del mismo.