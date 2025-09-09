El Auditorio Ciudad de León estrena nueva temporada el día 8 de octubre con 20 actuaciones de teatro, danza y ópera

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (centro), en la presentación de la nueva temporada del Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Carolina Yuste, María Adánez o María Galiana serán algunas de las protagonistas del programa

El Auditorio Municipal Ciudad de León estrenará una nueva temporada el próximo día 8 de octubre compuesta por 20 actuaciones de teatro, danza y ópera pensadas para todos los públicos.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha presentado este martes las nuevas actividades en el Ayuntamiento de León, un acto en el que ha destacado la calidad de la programación, así como la gran variedad de actuaciones. "Queremos que sea una oferta atractiva para la ciudadanía, pero asegurando siempre los estándares de calidad y la solidez del conjunto. Por eso, introducimos siempre algún clásico de diferentes épocas", ha apuntado.

Aguado ha hecho hincapié en que la calidad de las propuestas está avalada por la crítica especializada, por el éxito obtenido en sus estrenos y por la acogida de determinadas obras en premios y festivales. Además, ha destacado la próxima presencia en León de personalidades del teatro como Carolina Yuste, María Adánez o María Galiana, entre otras.

El programa cuenta con dos partes diferenciadas, una enfocada a los adultos y otra a las familias. En el caso de los adultos, la programación comenzará el próximo día 8 de octubre con la obra 'Música para Hitler', de la compañía Taycual y con los intérpretes Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla.

En este caso y en el de la obra 'Yo solo quiero irme a Francia', con María Galiana, Alicia Armenteros, María Sol Nieve de Medina y Leo Ledicia Sola, las obras tendrán dos pases en dos días diferentes para llegar a un mayor público. "La experiencia nos ha llevado a programar dos pases de determinadas obras para permitir que más público pueda disfrutar de estas funciones", ha explicado la concejala de Acción y Promoción Cultural.

Las Niñas de Cádiz, Focus, Butacazero, Ópera 2001, Ay Teatro, La Abadía, Otradanza, LaMov, Pentación, [In]Constantes Teatro, Morfeo Teatro y Contraproducciones son las compañías que completan la programación del Auditorio Ciudad de León para los últimos meses del año, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

MODALIDADES ESCÉNICAS.

La historia ('Música para Hitler), el teatro documental ('Manuela, el vuelo infinito'), los clásicos ('Polvo serán, mas polvo enamorado'), el thriller ('La Reina Brava'), la sátira ('Gramática'), la danza contemporánea ('Sempere' o 'Don Juan'), la escena contemporánea ('Caperucita en Manhattan') o la ópera ('La Traviata') son algunas de las modalidades escénicas que acogerá el Auditorio.

Elena Aguado ha manifestado que la oferta cultural de artes escénicas es muy amplia en la ciudad de León, desde lo público a lo privado y, además, con una calidad que "busca la excelencia y que la encuentra". También ha hecho referencia al incremento de asistentes a la programación escénica del Auditorio Ciudad de León, que en el segundo semestre de programación de año 2024 alcanzó las 9.155 personas, mientras que llegó a las 15.710 personas en el primer semestre de 2025.

En la presentación de la programación la edil ha estado acompañada por el técnico del Servicio de Cultura, Senador González y la gerente del Auditorio Municipal Ciudad de León, Ana Carbajo. Ambos han desgajado los detalles técnicos de la programación y de la adquisición de entradas.

ABONOS Y ENTRADAS.

Según han detallado, se podrá asistir a los espectáculos programados a través de entradas individuales con abonos tanto para la programación de adultos como para la familiar. El abono de adultos incluye 12 funciones con un precio de 107,10 euros y en el caso del abono familiar el precio es de 21 euros e incluye cinco funciones.

Se mantienen los descuentos en las localidades a estudiantes (menores de 30 años), desempleados, familias monoparentales y víctimas de violencia de género, que serán del 30 por ciento en el caso de las obras de adultos y del 50 por ciento en las pertenecientes a la programación familiar.

En cuanto a las fechas, la renovación de abonos de adultos se realizará los días 15, 16 y 17 de septiembre a través del canal de venta online (https://auditorio.aytoleon.es). Los nuevos abonos de adultos se podrán adquirir a partir del 24 de septiembre también a través del canal de ventas online y el cambio de butaca se tendrá que gestionar de forma presencial el 16 de septiembre de 10.00 a 14.00 horas.

LOCALIDADES INDIVIDUALES.

Además, las localidades individuales saldrán a la venta en la taquilla del Auditorio a partir de mañana para las funciones del día 9 de octubre, 'Música para Hitler'; del 29 de octubre, Ópera 'La Traviata' y del 18 de diciembre, 'Yo solo quiero irme a Francia'. El resto de las localidades sueltas se podrán adquirir a partir del día 1 de octubre.

En cuanto al abono familiar, podrá renovarse del 1 al 7 de octubre a través del canal de venta online del Auditorio Municipal Ciudad de León, mientras que la venta de nuevos abonos será a partir del 8 de octubre por la misma vía. En caso de necesidad, se prestará atención, soporte y ayuda a los usuarios que lo soliciten durante los días de renovación en el Auditorio de forma presencial.

Los beneficiarios del Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura pueden utilizarlo para adquirir tanto entradas como abonos para disfrutar de la programación del Auditorio Ciudad de León.