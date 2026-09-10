El Auditorio Ciudad de León estrena temporada el 9 de octubre con 21 espectáculos de teatro, ópera, circo y danza

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (derecha), durante la presentación de la nueva temporada del Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León estrenará programación el próximo día 9 de octubre con una nueva temporada que incluye 21 espectáculos de teatro clásico, contemporáneo, ópera, danza, circo de vanguardia y producciones actuales pensadas tanto para el público adulto como para los más pequeños y las familias.

Así lo ha explicado este jueves la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, que ha destacado que se trata de una programación "de alta calidad y muy actualizada" que se prolongará hasta el 18 de diciembre y en la que tiene un peso importante la programación infantil con seis títulos.

Elena Aguado ha estado acompañada en la presentación por la gerente del Auditorio, Ana García Carbajo, y por la coordinadora de Cultura, Soledad Durán. La concejala ha hecho un breve repaso por la nueva programación, que reunirá en el Auditorio Ciudad de León a grandes artistas y producciones.

La temporada comenzará con 'Malquerida', que podrá verse los días 9 y 10 de octubre con Aitana Sánchez Gijón como protagonista. Otras de las principales propuestas son 'Gigante', un drama contemporáneo con Josep María Pou que revive al escritor Roald Dahl y que se ha programado para el 5 de noviembre o el teatro musical 'La ópera de los tres centavos', en este caso prevista para los días 9 y 10 de diciembre, con la presencia de Coque Malla.

El teatro clásico tendrá un hueco en esta nueva temporada, ha resaltado la concejala, con la adaptación de la obra de Miguel de Cervantes 'El coloquio de los perros' el 15 de octubre de la mano de Morfeo Teatro. También se subirá a las tablas del Auditorio Ciudad de León 'La rosa 14', que recuerda el legado de las 13 rosas y se podrá ver el 26 de noviembre o la comedia 'Mihura, el último comediógrafo', programada para el 18 de diciembre.

En cuanto a la danza, el Auditorio acogerá 'CreaVIVA' el 20 de octubre, de la mano de Rafaela Carrasco, premio Nacional de Danza; el espectáculo 'Dique' de Nova Galega de Danza el 20 de noviembre y 'Sísifos' el 4 de noviembre, de la compañía UpArte, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La programación familiar tendrá gran protagonismo esta temporada con obras pensadas para niños y para familias tanto teatrales como musicales. Además, habrá, como años atrás, teatro escolar. Entre las propuestas se encuentran 'Picopato', los días 2 y 3 de noviembre; 'Malabaqué?', con circo y clown los días 8 y 9 de noviembre; 'Tá', Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, que podrá verse los días 15 y 16 de noviembre o 'Locos por Disney', que fusiona música y teatro y podrá verse los días 22 y 23 de noviembre.

ABONOS

La renovación de abonos de adultos se ha programado entre los días 21 y 24 de septiembre a través de la página web del Auditorio y de forma presencial de 9.00 a 14.00 horas, mientras que los nuevos abonos deberán hacerse los días 28 y 29 de septiembre. En cuanto a las entradas individuales, podrán adquirirse a partir del 1 de octubre desde las 11.00 horas en la taquilla y en el canal de venta online del Auditorio.

El precio del abono de adultos es de 132,3 euros y los abonos familiares podrán adquirirse entre los días 5 y el 10 de octubre, mientras que las entradas para los espectáculos familiares se pondrán a la venta a partir del día 12 de octubre. El precio para las cinco funciones es de 15 euros. También podrán adquirirse el mismo día de la representación.

Como en años anteriores, habrá un 30 por ciento de descuento en localidades sueltas de adultos para estudiantes menores de 30 años, desempleados, familias monoparentales y víctimas de violencia de género.