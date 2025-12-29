El Auditorio San Francisco de Ávila despide este martes el 2025 con la primera edición del 'Fin de Año Cultural'

ÁVILA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ávila se prepara este martes, 30 de diciembre, para cerrar el calendario con una propuesta artística "pionera" en la ciudad con la primera edición del 'Fin de Año Cultural'.

La gala se desarrollará a las 20.00 horas en el Auditorio San Francisco y está organizada por la asociación Amor al Arte en colaboración con el Ayuntamiento.

El acceso al recinto será de entrada libre hasta completar el aforo y el evento que "nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro imprescindible para celebrar el talento local antes de las tradicionales campanadas" viene con el lema 'Ven a despedir el año, tu voz es nuestra voz'.

En el apartado musical, la velada ofrecerá un recorrido de "alto nivel". El pianista y compositor Bohdan Syroyid iniciará el espacio instrumental con piezas originales al piano. A continuación, el tenor Valeriano Gamghebeli ofrecerá una intervención "vibrante" centrada en tres piezas imprescindibles de la lírica y la canción melódica: la emotiva canción napolitana 'Torna a Surriento', el éxito mundial 'Con te partirò' y el clásico 'A mi manera', señala la organización a través de un comunicado.

El evento además contará con la cantautora Eva Sebastián, quien presentará sus composiciones originales, incluyendo el tema 'El Duende' y una especial musicalización del "icónico" poema 'Noche oscura del alma' de San Juan de la Cruz, acompañada al piano por Syroyid.

Asimismo, el grupo abulense Simpira, integrado por Joaquín Herráez -líder, voz y guitarra-, María Galán al violín y Dani de Arriba a la percusión, interpretará tres temas "cargados de significado": 'Colores', el 'Bolero de Sangre' y 'El secreto del Gigante' (dedicada a Ávila), contando también con la colaboración de Bohdan Syroyid al piano.

En el apartado literario intervendrá Gemma Orgaz, quien abordará el ámbito literario y realizará un repaso a la agenda cultural de Navidad. Asimismo, Orgaz será la encargada de dar paso en el escenario al concejal de Cultura y Educación de Ávila, Ángel Sánchez, cuya intervención "reafirmará el apoyo institucional por la cultura".

Como broche final a esta despedida de año, todos los artistas se unirán en el escenario para interpretar el 'Aleluya' de Leonard Cohen, en una versión "exclusiva" con letra original escrita por Eva Sebastián.