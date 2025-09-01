Las Aulas de las Personas Mayores de Soria ofrecen este curso 1.274 plazas

SORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Soria, Ana Romero, ha presentado este lunes el curso 2025-2026 de las Aulas para Personas Mayores, un programa socioeducativo consolidado que ofrece un total de 1.274 plazas de formación, ocio activo y convivencia para la ciudadanía mayor de 60 años, prejubilada o jubilada.

Romero ha destacado que son más de 1.000 las personas que cada año se suman a esta iniciativa. La concejal ha recordado que las Aulas son un espacio de aprendizaje, participación y prevención del aislamiento, que contribuyen al desarrollo personal de las personas mayores y enriquecen la vida comunitaria.

Este año se oferta un total de 1.274 plazas en 68 grupos, frente a las 1.144 del año pasado, con más de 3.500 horas. Hay 396 plazas de actividades deportivas, 285 de desarrollo personal, 238 culturales y 355 de integración social y nuevas tecnologías.

Entre las novedades de este año se ha optado por el cambio de nombre del programa con el término 'personas mayores', más "inclusivo, respetuoso y centrado en las personas" y en sintonía con el sello que la OMS ha entregado a la ciudad por sus políticas en esta línea.

Por otro lado, también se han implementado facilidades en la matrícula con el pago con tarjeta directamente en el colegio de La Presentación para aquellos que hagan la inscripción presencial, lo que reduce los trámites y el pago online para los que elijan esta modalidad.

La preinscripción será del 18 al 30 de septiembre, el sorteo el 1 de octubre, la publicación de listas el 3 de octubre y la formalización y pago: del 6 al 10 de octubre. El inicio de las actividades será el 14 de octubre.

El precio se mantiene en 50 euros por curso, salvo en teatro y coral (25 euros), con materiales a cargo del alumnado.