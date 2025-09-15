Aumenta un 7,2 por ciento el precio de la vivienda en alquiler en CyL en agosto

Archivo - Valla ocupada por carteles que indican el estado de alquiler de varias vivendas - UGT ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda en alquiler en Castilla y León aumentó un 7,2 por ciento en agosto de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 9,68 euros el metro cuadrado al mes, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

Según los datos recogidos por Europa Press esto implica que un piso de 80 metros cuadrados alcanza un coste medio de 774 euros al mes, frente a los 722 euros que se pagaban un año antes. En comparación con el mes anterior, el alquiler descendió ligeramente en torno a un 0,8 por ciento.

El estudio muestra que los precios se incrementaron en todas las regiones. Los mayores aumentos interanuales se dieron en Cataluña, con 22,1 por ciento, Aragón con un 15,8 por ciento, Castilla-La Mancha con un 15 por ciento, La Rioja con un 11,5 por ciento, Andalucía con un 10,7 por ciento y la Comunitat Valenciana con un 10,5 por ciento. Castilla y León, con un 7,2 por ciento, se situó en niveles similares a Madrid, con un 8 por ciento.

En cuanto a las autonomías más caras para alquilar, encabeza Madrid con 21,64 euros el metro cuadrado al mes, seguida de Cataluña con 20,59 euros el metro cuadrado, Baleares con 19,10 euros el metro cuadrado, País Vasco con 17,24 euros el metro cuadrado y Canarias con 15,02 euros el metro cuadrado.

VARIACIONES PROVINCIALES

Todas las provincias de Castilla y León registraron subidas en agosto. Zamora fue la que más aumentó, con un 32,2 por ciento interanual, por delante de Palencia con un 22,6 por ciento, Valladolid con un 15,6 por ciento, Ávila con un 15,5 por ciento y León con un 14,4 por ciento. Segovia, con 11,84 euros el metro cuadrado al mes, fue la provincia más cara para alquilar en la región, mientras que Ávila presentó el precio más bajo, con 8,14 euros el metro cuadrado.