Aumentan las hospitalizaciones en menores de 5 años y mayores de 75 por infecciones respiratorias en CyL

Datos del informe Vigira. - SACYL

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) constata un aumento de las consultas en urgencias en todos los grupos de edad y de hospitalizaciones en menores de 5 y mayores de 75 años.

El documento, consultado por Europa Press y que refleja los datos del 24 al 30 de noviembre, indica que la tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas sube a 741 casos por 100.000 habitantes, por los 585 de la semana pasada.

La tasa de incidencia de síndrome gripal se estimó en 117 casos por 100.000 habitantes, situándose en un nivel de intensidad bajo, pese a aumentar también al superar los 76 casos del periodo anterior.

Las detecciones de virus de la gripe del tipo A representan el 41 por ciento del total de muestras centinelas, con predominio del subtipo H3 sobre el H1. En muestras no centinelas la positividad a los virus de la gripe es del 21 por ciento. También detecta un aumento progresivo de positividad al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en las últimas semanas.