Autismo Segovia bate el récord del ponche más largo del mundo

SEGOVIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Autismo Segovia ha batido el récord de 'ponche segoviano más grande del mundo' con la creación que ha ofrecido este sábado en la Plaza Mayor a los segovianos y visitantes de la ciudad, con motivo de los actos de la semana del Día Mundial del Autismo.

Si el año pasado el famoso bizcocho segoviano logró el récord mundial por sus 35 metros de longitud, el postre del 2024 ha superado con creces a su hermano, al alcanzar los 50 metros, que han sido repartidos en 1.600 raciones.

El maestro pastelero Iván Rodríguez, de Dulces Coca, ha comentado que es un gran esfuerzo el trabajo de preparación, al que el maestro, junto a tres personas, ha dedicado una semana.

Tras su traslado a la Plaza Mayor de Segovia, ya con el bizcocho colocado en sus mesas, el equipo de Dulces Coca y sus ayudantes, voluntarios de Autismo Segovia, han aplicado la capa de mazapán que cubre el famoso postre y han quemado la superficie, en la clásica parrilla diagonal que cruza el bizcocho.

La presidenta de Autismo Segovia, Susana Guri, se ha mostrado encantada de ver la Plaza Mayor de Segovia con una fila de más de 500 personas aguardando que el reloj del Ayuntamiento hiciera sonar las campanadas de las 19.00 horas, para comenzar el reparto de las raciones, que al precio de tres euros cada una, servirán para dar un nuevo empujón al presupuesto del Centro de Día que necesita la asociación. Se han vendido unas 1.600 raciones.

"El Centro de Día no es un capricho de la asociación, es una necesidad vital, porque las personas con autismo lo van a tener toda la vida, no tiene cura, por lo que hay que darles una respuesta. Cuando acaba la educación, ¿qué hacemos con quienes no tiene capacidad para trabajar en un empleo con apoyo exterior?. Pues tienen que tener un sitio donde su potencialidad se exprima al máximo, donde puedan seguir aprendiendo y puedan tener un proyecto de vida", ha explicado Guri.

Asimismo, Guri ha puesto en valor el esfuerzo de la asociación para coordinar las actividades de toda la semana por el Día Mundial del Autismo y ha avanzando que la entidad ya tiene programadas más acciones entre abril y junio.

Al reparto de raciones del ponche han acudido el alcalde la ciudad, José Mazarías, con la concejal de Servicios Sociales, Azucena Suárez. Por parte de la Diputación ha estado presente la diputada de Igualdad, Pilar Martín, y también se han acercado otros cargos políticos de los distintos partidos representados en el ayuntamiento de la capital y en la institución provincial.