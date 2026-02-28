Los autónomos convocan movilizaciones el lunes en 40 ciudades, entre ellas Valladolid, para visibilizar su "malestar"

Los autónomos convocan nuevas movilizaciones el lunes en 40 ciudades, entre ellas Valladolid - PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD DE LOS AUTÓNOMOS 30N

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha convocado este lunes, 2 de marzo, nuevas movilizaciones en 40 ciudades de todo el país, entre ellas Valladolid, con el objetivo de visibilizar el "malestar" del colectivo ante la "falta de respuestas estructurales" a sus problemas.

En la capital vallisoletana, la concentración tendrá como punto de salida la Plaza de la Universidad a las 11.00 horas y recorrerá las calles López Gómez, Montero Calvo y Santiago para posteriormente finalizar en la Plaza Mayor, donde los convocantes leerán un manifiesto.

Tras la "histórica" convocatoria del 30 de noviembre, que logró movilizar a a "más de 80.000 autónomos" en 21 ciudades, ha señalado la plataforma, se ha vuelto a convocar a miles de trabajadores por cuenta propia a las calles de toda España.

"Lo que comenzó como un grito en 21 ciudades se ha convertido en un clamor nacional que ya cuenta con casi 40 sedes confirmadas", ha subrayado la organización a tarvés de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha destacado que el objetivo es superar la participación de la anterior convocatoria y "obligar a las instituciones a responder a las demandas estructurales del sector".

Precisamente, la plataforma ha señalado que el 2 de marzo "no es una fecha casual", puesto que simboliza ese '30F' que no existe en el calendario, pero que representa una realidad muy presente para el colectivo.

La plataforma mantiene el mismo manifiesto y las mismas exigencias, al considerar que la situación de los autónomos continúa marcada por una presión fiscal creciente, cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales, falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores, burocracia que dificulta el acceso a ayudas y el desarrollo normal de la actividad y el deterioro progresivo del pequeño comercio y del tejido económico local.