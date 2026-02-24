Autorizada la rehabilitación de un edificio del centro de Valladolid para 39 alojamientos turísticos

Plano del edificio que se rehabilitará en Valladolid para viviendas turísticas. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha concedido licencia para transformar antiguos edificios de oficinas ubicados en el centro de la ciudad en uso terciario de hospedaje destinado a 39 alojamientos turísticos con una inversión prevista que supera los 1,69 millones de euros y mantiene la volumetría actual del conjunto.

En concreto, se ha concedido licencia para el proyecto básico de rehabilitación parcial del conjunto inmobiliario situado en la calle Duque de la Victoria número 23 y en la calle Montero Calvo número 7B.

El proyecto contempla la transformación parcial de ambos inmuebles, anteriormente destinados a uso de oficinas, en un total de 39 alojamientos turísticos, dentro del uso básico productivo terciario de hospedaje.

El conjunto se divide en dos edificios diferenciados, el correspondiente a Duque de la Victoria cuenta con cuatro plantas (incluida la planta baja) y una planta bajocubierta y albergará 19 alojamientos turísticos, mientras que el de Montero Calvo dispone de tres plantas (incluida la baja), planta bajocubierta y planta sótano y, en este caso, se proyectan 20 alojamientos turísticos.

La intervención excluye parte de la planta baja y mantiene la volumetría actual del conjunto, centrando la actuación en la reestructuración de la distribución interior y en el reacondicionamiento del sistema envolvente y de las instalaciones, con el fin de adecuar el edificio a las exigencias normativas del nuevo uso.

El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a 1.692.670 euros, ha señalado el Ayuntamiento, que ha apuntado que con esta actuación se impulsa la rehabilitación del patrimonio edificado en el centro.