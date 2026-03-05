Autorizados 110.000 euros para las Asociaciones de Parálisis Cerebral y 80.000 para investigación en la USAL

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 190.000 euros para financiar directamente dos subvenciones, una primera de 110.000 euros destinada a la Federación de Asociaciones de Parálisis Cerebral y Patologías Afines de Castilla y León (Aspace), y la segunda, de 80.000, a la Universidad de Salamanca (USAL) para la investigación de la radiactividad en muestras de agua.

Así, los 110.000 euros dirigidos a Aspace se destinarán a la colaboración en la realización de actividades sanitarias, sociales y educativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y patologías afines.

En concreto, la subvención, integrada en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Gerencia Regional de Salud, contribuirá a la financiación de gastos de personal, suministros y de los trabajos realizados por otras empresas o profesionales, así como a los costes de formación vinculados a las actividades a desarrollar.

Por otra parte, los 80.000 euros para la USAL se destinan con el objetivo de financiar los gastos derivados de investigaciones en relación con la determinación de radiactividad en muestras de agua de consumo humano en el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes del Departamento de Física Fundamental de la Universidad. Esta subvención se integra además en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Consejería de Sanidad.

La USAL desarrolla estudios e investigaciones en esta materia y colabora con el Consejo de Seguridad Nuclear en programas de vigilancia radiológica y en diversos proyectos a nivel internacional. De esta manera, se realizan las determinaciones necesarias para obtener información y caracterizar el agua de las captaciones, determinar los radionucleidos y las sustancias radioactivas y proporcionar conocimientos científicos y experiencias al Laboratorio de Salud Pública de Salamanca.