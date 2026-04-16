Autorizados 192.275 euros para ecografías por ultrasonidos en la Gerencia Sanitaria de Zamora

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un gasto de 192.275 euros para la realización de 3.475 procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos (ecografías simples y complejas) para los pacientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.

Con un plazo de ejecución de siete meses, este servicio incluye 3.350 ecografías simples y 125 complejas. Las simples o convencionales proporcionan imágenes en dos dimensiones en escala de grises, y su uso es el estándar para la evaluación anatómica general, mediciones básicas (biometría) y revisión inicial de órganos, detalla la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La ecografía compleja mediante equipos Doppler es una herramienta importante para el diagnóstico vascular, no invasivo, indispensable en la práctica clínica moderna. Esta técnica de diagnóstico por ultrasonido utiliza el efecto Doppler para evaluar el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos del cuerpo, que permite no solo visualizar las estructuras anatómicas, sino también analizar el comportamiento dinámico del flujo sanguíneo.