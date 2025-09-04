Autorizados 300.000 euros para impulsar vocaciones STEM en alumnos de 3º de Primaria de 36 centros de CyL

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención por valor de 300.000 euros a la fundación ASTI para impulsar vocaciones STEM en edades tempranas, en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas en 720 los alumnos de 3º de Educación Primaria de 36 centros educativos en todas las provincias.

El proyecto se realizará de forma "innovadora" en el curso escolar 2025/2026 con cuatro centros de cada provincia (dos en el ámbito rural y otros dos en entorno urbano), tanto públicos como concertados que serán seleccionados por la Consejería de Educación, atendiendo a criterios que aseguren una representación equilibrada de la diversidad geográfica y socioeconómica de la Comunidad, detalla la Junta en un comunicado.

Los centros seleccionados deberán contar con una estructura directiva y docente que se comprometa a integrar el proyecto en el currículo escolar y a colaborar activamente en la implantación del proyecto en el aula, la participación de las familias y la vinculación con entornos profesionales STEM.

El proyecto se desarrollará en tres fases consecutivas en cada uno de trimestres académicos: la 1ª fase será de arranque y sensibilización, la 2ª impulsará el desarrollo de acciones y su consolidación, y en el 3º se realizará la evaluación y proyección del proyecto.

Además, se programarán diferentes visitas a empresas que serán identificadas y organizadas por los Clústeres de Castilla y León en coordinación con la Fundación ASTI y los centros educativos, y se desarrollarán sesiones de mentoría con profesionales, formación a docentes y actividades con familias. El proyecto promueve un aprendizaje activo, experiencial y colaborativo desde edades tempranas, concluye el comunicado.