Autorizados 450.000 euros para la equipación de la residencia de menores protegidos 'Los Molinos' de Salamanca

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico ha aprobado este jueves el gasto para contratar el equipamiento de la residencia para la protección de menores en situación de desamparo 'Los Molinos' de Salamanca, cuyo presupuesto base de licitación es de 449.733 euros.

Se trata de un centro que se encuentra actualmente en construcción, pero que, previsiblemente, estará finalizado antes de que termine este año y cuyas obras suponen una inversión de alrededor de 5,5 millones de euros.

El inmueble se ha estructurado bajo el sistema de unidades de convivencia, de ocho plazas por unidad, con el objetivo de dotarlo de un ambiente "lo más parecido a un hogar", para así favorecer el desarrollo personal de los menores que allí residirán.

Por tanto, el equipamiento que va a contratar la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades debe responder a las necesidades de esta tipología de centros, que han de ser "luminosos, tranquilos y acogedores, pero también confortables, funcionales y seguros".

Los muebles y enseres que se van a adquirir serán estéticamente modernos, adaptados a las edades de los residentes, sin obviar la calidad y la durabilidad.

El edificio, cuya obra se ha financiado con fondos Next Generation-EU, está estructurado en tres módulos independientes pero conectados entre sí. En el primero, de una planta, se ubica la unidad de primera acogida con capacidad para cuatro menores, diseñada para estancias cortas, mientras, en los otros dos volúmenes se ubican los cuatro hogares-unidades de convivencia, dos por cada módulo.

Cada una de estas unidades está integrada por cuatro dormitorios individuales, con pequeñas terrazas compartidas cada dos habitaciones, y dos dobles, los cuales tienen salida a un espacio exterior conectado con la sala de estar. Además, uno de los dormitorios individuales es totalmente accesible y cuenta con baño propio.

La parte exterior del inmueble está compuesta por un área de jardines y una pista deportiva, a las que se puede acceder desde cada unidad de convivencia. El edificio tiene la calificación energética A.

Este centro viene a sustituir al que aún se mantiene en funcionamiento hasta la apertura de este, también denominado 'Los Molinos', que tiene la misma capacidad que el que se está construyendo, 32 plazas.