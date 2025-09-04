Autorizados 600.000 euros para mejorar el tráfico agrícola entre Ontalvilla de Valcorba y Almenar de Soria

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la inversión 600.219 euros en las obras de acondicionamiento del denominado 'Camino Real' que une las localidades de Ontalvilla de Valcorba (perteneciente al término municipal de Alconaba) y Almenar de Soria en la comarca soriana de Campo de Gómara, con el objetivo principal de mejorar la seguridad del tráfico de vehículos agrícolas.

Este proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Plan Estratégico de la PAC 2023-27, contempla la construcción de un nuevo trazado sobre el actual de tierra, con 17,4 kilómetros de longitud, consiguiendo que cuente con una rasante adecuada y la creación de cunetas que favorezcan el drenaje.

El nuevo trazado se dotará de firme, mediante el extendido y compactado de un paquete de zahorra artificial o natural, procedente de canteras locales, con un espesor entre 15 y 25 centímetros; las obras de fábrica necesarias para el cruce con los cauces de la veintena de arroyos que lo atraviesan, además de las necesarias para el drenaje transversal y los accesos a caminos colindantes; así como las señales y balizas necesarias para garantizar la seguridad vial y su funcionalidad.