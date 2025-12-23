Autorizados 7,6 millones para gestión y mejora de infraestructuras en espacios naturales

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una aportación dineraria de 7.656.573 euros a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León para financiar la gestión integral de actividades, servicios y equipamientos en los espacios naturales de la Comunidad durante el año 2026.

Esta aportación permitirá garantizar el adecuado funcionamiento de la Red de Casas del Parque, los centros temáticos, los centros de recuperación y recepción de animales silvestres, las aulas del río y las cámaras de vigilancia de incendios, infraestructuras todas ellas dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y fundamentales tanto para la conservación del patrimonio natural como para la divulgación ambiental, la educación y el uso público responsable de los espacios protegidos.

La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, constituida en 2004 como entidad sin ánimo de lucro del sector público autonómico, tiene entre sus fines la restauración, conservación, gestión y puesta en valor del patrimonio natural de la Comunidad, así como la promoción de su conocimiento y difusión, contribuyendo de este modo al desarrollo social, cultural y económico del territorio.

Desde el año 2015, la Fundación viene asumiendo la gestión integral de estas infraestructuras, realizando los trabajos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento, el mantenimiento de los equipamientos, la atención a los visitantes, la recepción y recuperación de fauna silvestre y la operatividad de los sistemas de vigilancia y prevención de incendios forestales.

Con esta nueva aportación, la Junta de Castilla y León da continuidad a una colaboración consolidada en el tiempo, tras las aportaciones autorizadas en ejercicios anteriores para cubrir distintos periodos de gestión, y asegura la prestación de servicios esenciales vinculados a la protección del medio natural, la educación ambiental y la prevención de riesgos, reforzando así el compromiso del Gobierno autonómico con la conservación de los espacios naturales y su papel como motor de desarrollo sostenible en el medio rural de Castilla y León.