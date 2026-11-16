'Autorreverse' presenta un canto a la vida este miércoles en el Auditorio de León con Celia Nadal y Javier Manzanera

Cartel de la obra de teatro contemporáneo 'Autorreverse', que se pondrá en escena este miércoles en el Auditorio CIudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá este miércoles la puesta en escena a las 20.30 horas de 'Autorreverse', una obra que teatro contemporáneo con Celia Nadal y Javier Manzanera que constituye un canto a la vida más allá de la experiencia particular, un canto a la empatía y una llamada a construir algo más grande que uno mismo.

Se trata de uno de los espectáculos incluidos en el programa de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León, dirigida al público adulto, que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Los actores Celia Nadal y Javier Manzanera son dos personajes que desde su desierto mostrarán sus vivencias al público en una obra dirigida por Luis Felpeto que corre a cargo de la compañía Perigallo Teatro. El espectáculo, además, está incluido en la Red de Teatros de Castilla y León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El precio de las entradas es de diez euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio y en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

En 'Autorreverse' dos personas se proponen llegar a conocerse en profundidad y para hacerlo se encuentran en el desierto, en un desierto metafórico en el que partir de cero y en su proceso se darán de bruces con dos hechos que no podrán ignorar. Por un lado, sabrán que son tan parecidos al compañero que podrían ser un reflejo de este y, por otro, son incapaces de recordarlo, lo olvidan constantemente.

Con la ayuda del público se acercarán a su objetivo en un periplo divertido y frustrante. 'Autorreverse' es, además, una obra teatral con vocación de performance donde la relación directa con el público puede crear una vivencia particular del hecho teatral.