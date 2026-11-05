Auvasa aprueba un presupuesto de 2027 con un 10% de aumento que incluye 1,95 millones para inversiones en nuevos buses

Archivo - Un autobús de la línea C1. - AUVASA - Archivo

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la empresa municipal de autobuses de Valladolid Auvasa ha aprobado este jueves los presupuestos de la sociedad para 2027 que alcanzan la cifra de 45.586.082 euros, lo que significa un incremento del 10,4 por ciento respecto al presupuesto de 2026 (41,27 millones de euros) e incluye 1.950.000 euros para inversiones, en la compra de cinco nuevos autobuses de GNC.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la aportación del Ayuntamiento de Valladolid a la gestión de estos servicios se cifra en 22,1 millones de euros, la partida más importante de ingresos, que crece por debajo que el presupuesto en general, un 7,1 por ciento.

En materia de inversiones se contempla un importe de 1,95 millones de euros, "el triple que en 2026", que se dedicarán a renovación de la flota de autobuses con cinco autobuses rígidos más de GNC que se incorporarán en el primer trimestre de 2027. La cifra coincide con el coste de licitación del contrato para la compra de cinco autobuses, adjudicado en abril de 2026 a Iveco España y cuyo plazo de ejecución es de doce meses, lo que coincide aproximadamente con el final del primer trimestre del próximo año.

Además, en el Consejo de Administración se ha acordado la compra de otros cinco autobuses más que llegarán posteriormente.

Además, se destinarán 120.000 euros, un 20 por ciento más que el año pasado, para la adquisición de bicicletas eléctricas para el servicio Biki y 30.000 euros para mejoras en las instalaciones centrales de Auvasa.

Del presupuesto, 43.636.082 euros se destinan a gastos de explotación, con un incremento del 7,2 por ciento. La partida más importante es la de gastos de personal, que contará con 33.687.063 euros, un 7,9 por ciento más que el año pasado, motivado por la aplicación del nuevo convenio colectivo y el incremento salarial esperado para los empleados públicos.

El resto de las partidas destinadas a la explotación de la sociedad son los aprovisionamientos, con 4.616.517 euros que aumentan un 6,9%, fundamentalmente por el incremento del gasto en combustible y energía.

Los suministros, servicios y otros gastos de explotación contarán con 5.244.816 euros, un 2,8% más que en 2026.

Es de destacar que la partida de gastos de personal se incrementa en 2,5 millones más que en 2026 y pasa a suponer el 77,2% de todos los gastos de explotación.

SIN INCREMENTO DE TARIFAS

El presupuesto de explotación se equilibra con unos ingresos esperados de 43.636.082 euros.

La partida procedente del pago de los servicios, aunque no se presentan subidas de tarifas de los servicios públicos de autobús, bicicleta ni aparcamiento de Plaza Mayor, las expectativas de aumento en el uso de los servicios de Auvasa, elevan estos ingresos a 20.144.403 euros, un 7,8 por ciento más que los presupuestados en 2026.