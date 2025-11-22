Auvasa incorpora desde este lunes wifi gratuito en los autobuses urbanos eléctricos

Se podrá utilizar en los disp 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses urbanos eléctricos de Valladolid dispondrán, a partir de este lunes, de un servicio wifi gratuito para sus pasajeros, que les permitirá estar conectados mientras viajan y así mejorar su experiencia como usuario, un proyecto financiado a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia al 90 por ciento.

Auvasa facilitará que los usuarios del transporte público municipal, que utilicen los autobuses urbanos eléctricos, puedan navegar, consultar el correo o redes sociales durante el trayecto, de forma totalmente gratuita, utilizando sus propios dispositivos, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Para acceder a este nuevo servicio, sólo es necesario activar el wifi en el dispositivo personal y seleccionar la red Auvasa_WIFI, tras lo que será redirigido a un portal de acceso donde deberá registrarse, si es la primera vez que accede, o introducir usuario y contraseña si ya se ha dado de alta previamente.

Registrarse es obligatorio, según la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales para evitar el uso de las redes públicas con fines fraudulentos.

El servicio de wifi proporcionado por Auvasa está pensado para navegación ligera, correo y redes sociales, y la velocidad de conexión dependerá del número de usuarios conectados en el autobús en ese momento y la cobertura de la zona en la que se encuentre el vehículo.

Este servicio se lanza como un proyecto piloto, con el objetivo de seguir mejorando el servicio que Auvasa presta a la ciudadanía y estará en pruebas durante unas semanas a partir del lunes 24 de noviembre. Para garantizar un entorno seguro para todos los usuarios, Auvasa restringirá el acceso a páginas con contenidos inapropiados.

Auvasa moderniza, de esta forma, la experiencia del transporte urbano en Valladolid, permitiendo viajar conectado y seguro.