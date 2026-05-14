Auvasa incorpora tres nuevos autobuses de GNC, por 1,2 millones, que darán servicio a Parquesol, Delicias y Covaresa

Presentación de los tres nuevos autobuses de Auvasa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de autobuses de Valladolid, Auvasa, ha presentado este jueves tres nuevos autobuses rígidos de 12 metros y propulsados por gas natural comprimido (GNC) que se incorporan al servicio, dos de ellos, en las líneas lanzadera de Parquesol y Covaresa y el tercero en la 9, que conecta el barrio desarrollado en los años 80 con el centro de la ciudad, Las Delicias y San Cristóbal.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado este jueves los autobuses, de la marca Solaris y que han tenido un coste de 1.172.127 euros, acompañado por el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, y el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

El regidor ha explicado que con estos tres nuevos vehículos se han estrenado nueve autobuses en los tres años de mandato de su equipo de Gobierno, a la espera de que "en 2027" se sumen otros cinco adjudicados en marzo de este año, con lo que espera cerrar los cuatro años de Alcaldía con 14 nuevos buses.

Estos tres nuevos autobuses se han presentado en una de las paradas de Auvasa en la calle Adolfo Miaja de la Muela, en Parquesol, ya que este es el barrio que más beneficiado se verá por la entrada en servicio de estos tres nuevos vehículos.

Como ha destacado Carnero, con esta incorporación Auvasa busca dar una respuesta a la "positiva evolución de la demanda de viajes en transporte urbano", que en los primeros cuatro meses del año 2026 ha superado los 11 millones de viajeros (un 7,3 por ciento más que en el año anterior). También se busca reforzar las lanzaderas, puestas en marcha en 2024 y cuyo funcionamiento ha calificado de "éxito".

Se trata de vehículos rígidos, de 12 metros, propulsados por gas natural comprimido (GNC), con motor de 320 caballos (CV) y normativa de emisiones Euro VI-E, que les confiere un bajo nivel de emisiones contaminantes, al disponer de etiqueta ambiental ECO, así como un bajo nivel de ruido y un elevado nivel de confort de marcha.

Todo ello en el ámbito del acuerdo marco que Auvasa adjudicó a la empresa Solaris, y que suponen una inversión de 1.172.127 euros.

Estos autobuses disponen individualmente de 103 plazas totales, piso bajo continuo con inclinación lateral en parada, plataforma central con doble espacio destinado a personas usuarias de silla de ruedas, con rampa automática y manual, tres puertas de acceso al vehículo y las últimas innovaciones en materia de seguridad, con sistema de ayuda a la conducción.

Igualmente, disponen de tecnología destinada a las personas viajeras para información a bordo, con pantallas ultra panorámicas, información visual y acústica exterior para personas con discapacidad sensorial, así como seis plazas reservadas para personas de movilidad reducida.

Como ha destacado el alcalde, con estas tres incorporaciones la edad media de la totalidad de la flota en torno a los 10 años, mientras que la flota que habitualmente presta servicio en las líneas ordinarias (el 98 por ciento de las expediciones) tiene una edad media de 4,8 años". También ha incidido en que desde 2022 la cifra total de la flota ha pasado de 150 a 159.

Estos tres nuevos autobuses prestarán servicio en las líneas lanzadera que conectan los barrios de Parquesol y Covaresa a primera hora de la mañana con servicios al centro de la ciudad y al mediodía en sentido hacia estos barrios, así como en la línea 9 que conectan el barrio de Parquesol, el centro de la ciudad, barrio de Delicias y el Polígono de San Cristóbal.

Carnero ha definido la flota como "moderna, acorde a las expectativas de las personas usuarias del transporte en autobús" y que "aporta unos elevados niveles de calidad del servicio que contribuyen de un modo significativo a mantener el crecimiento de los registros de viajes en bus urbano", que como ha recordado, han batido "récord" en 2025.