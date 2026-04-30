Auvasa lanza una campaña informativa en los hospitales sobre las opciones de transporte público que les dan servicio

Archivo - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita la nueva estación de Biki en el Hospital del Río Hortega. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de autobuses de Valladolid, Auvasa, llevará a cabo una campaña informativa sobre las opciones de transporte público que ofrece a los hospitales de la ciudad y así la próxima semana instalará cartelería en el Clínico, el Río Hortega y el edificio Rondilla para informar a pacientes y usuarios sobre las opciones de comunicación que ofrece Auvasa y el servicio de alquiler de bicicletas Biki.

Se trata de una campaña de movilidad sostenible que se desarrolla conjuntamente con los centros hospitalarios destinados a las más de 9.000 personas acuden diariamente a los centros hospitalarios de la ciudad.

Auvasa instalará, así, cartelería en los lugares habilitados para ello en los centros hospitalarios de referencia de la capital, como el Clínico, el Hospital Del Río Hortega y el edificio de consultas externas situado en el antiguo Río Hortega, en Rondilla.

Ahí se detallarán las opciones de transporte a y desde estos centros, que como recuerda Auvasa también está disponible en la página web de Auvasa.

La empresa proporciona cobertura de transporte urbano a estos centros, en concreto para el Hospital Universitario Río Hortega en las paradas de calle Víctimas del Terrorismo, con las líneas ordinarias 4, 6, 19 y H, y en la calle Dulzaina, para las líneas 9 y 17. En el caso del Hospital Clínico Universitario la parada de referencia está situada en la Avenida de Ramón y Cajal, para las líneas 1, 2, 8 y 24, además de la parada de la calle Real de Burgos, para las líneas 17 y C2.

Por último, el centro polivalente del Hospital Clínico en Edificio Rondilla cuenta con las paradas más próximas en la Plaza de San Pablo, para la línea 1; calle Cardenal Torquemada, con las líneas 1 y 17, y en la calle Rondilla de Santa Teresa con el servicio de las líneas 24 y Circular C1.

"Gracias a la amplia red de transporte en autobús, es posible acceder a estos centros desde los diferentes barrios de la ciudad, bien por enlace directo o con un transbordo entre diferentes líneas ordinarias y una línea directa", destaca Auvasa.

Esta oferta del servicio de autobuses se completa con las estaciones de BIKI en las proximidades de los citados centros hospitalarios, en concreto en el propio recinto del Hospital Río Hortega (junto al acceso de urgencias), en la avenida Real de Burgos (frente al acceso de urgencias del Hospital Clínico), donde además se dispone de un Parkibici, y en la calle Rondilla de Santa Teresa frente a uno de los accesos peatonales al Edificio Rondilla.

"Los centros hospitalarios de la ciudad de Valladolid constituyen uno de los principales puntos de atracción de personas que diariamente se desplazan a los mismos, tanto para sus trabajadores y pacientes, como visitantes", han destacado fuentes de Auvasa.

El servicio prestado por AUVASA proporciona de este modo cobertura a más de 9.000 personas que diariamente acuden a estos tres centros hospitalarios, tanto personas trabajadoras como pacientes y visitas.

Toda esta información está disponible en la web auvasa.es, además de en los propios centros hospitalarios, tanto para las personas trabajadoras como para las personas que tiene necesidades de desplazarse a los mismos.