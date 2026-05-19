Auvasa pondrá en funcionamiento un servicio lanzadera al José Zorrilla por las series mundiales de Rugby 7

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de transportes Auvasa prestará un servicio especial de lanzadera al Estadio José Zorrilla con motivo de la celebración del campeonato SVNS World Championship de Rugby 7, que tendrá lugar durante el último fin de semana del mes de mayo.

El torneo reunirá a las mejores selecciones mundiales en las categorías masculina y femenina, en un formato dinámico de partidos rápidos que combinará la competición deportiva con actividades musicales, gastronómicas y de ocio, señalan desde el Consistorio a través de un comunicado.

Para facilitar los desplazamientos, la lanzadera de Auvasa conectará de forma directa el centro de la ciudad -con salidas desde la Plaza de Poniente, Plaza de Fuente Dorada y Plaza de España- con el estadio. El servicio permitirá la correspondencia con la mayor parte de las líneas ordinarias a través de los intercambiadores de Plaza de Poniente y Plaza de España.

El servicio especial operará el sábado 30 de mayo con salidas desde la Plaza de Poniente de 10.00 a 22.00 horas, y desde el Estadio de 10.20 a 00.00 horas. El domingo 31 de mayo, los trayectos se realizarán desde Poniente de 10.00 a 21.00 horas, y desde el recinto deportivo de 10.20 a 22.00 horas. Ambas jornadas contarán con una frecuencia de paso de 20 minutos, que podrá ajustarse según la demanda.

Asimismo, el transporte urbano hacia el evento se complementará con el servicio ordinario de la línea 8, que dispone de paradas próximas al Estadio José Zorrilla, junto al Auditorio Miguel Delibes.