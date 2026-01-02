Auvasa prestará un servicio especial lanzadera a Pingüinos el viernes 9 y sábado 10 de enero

Servicio especial de Auvasa durante los días 9 y 10 de enero con motivo de la celebración de Pingüinos. - AUVASA

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa de autobuses urbanos de Valladolid Auvasa prestará un servicio especial lanzadera los días 9 y 10 de enero coincidiendo con la concentración motorista invernal Pingüinos 2026, que se celebrará en la ciudad la próxima semana.

Este servicio especial partirá de la Plaza del Poniente al recinto Pingüinos Arena cada 15 minutos y tendrá carácter gratuito y, además, las líneas 18 y 19 conectarán el centro de la ciudad con el recinto del evento, con frecuencias de paso combinadas cada 30 minutos.

Como ya ocurrió el año pasado, Auvasa posibilitará que los aficionados puedan disfrutar de las diferentes actividades que tendrán lugar en este recinto del pinar, con un servicio gratuito lanzadera que comunicará con el centro de la ciudad y partirá de la Plaza del Poniente cada 15 minutos.

El servicio se prestará los días 9 y 10 de enero, viernes y sábado, respectivamente, con salidas de la Plaza del Poniente a Pingüinos Arena (Carretera de Rueda), con una frecuencia de paso en torno a 15 minutos y recorrido a lo largo del eje del Paseo de Zorrilla.

Los horarios, sentido Pingüinos Arena, contemplan salidas cada 15 minutos (entre las 19.00 y las 2.45 horas) de Plaza del Poniente, frente a San Lorenzo, y paradas en Paseo de Zorrilla 10 (esquina calle San Ildefonso), Paseo de Zorrilla 130 (Centro Comercial), Paseo de Zorrilla 238 (Centro Comercial), Plaza de la Junta de Castilla y León y Pingüinos Arena.

Sentido Plaza del Poniente las salidas tendrán la misma frecuencia (entre las 19.30 y las 3.15 horas) de Pingüinos Arena y paradas en la Plaza de la Junta de Castilla y León, Paseo de Zorrilla 153 (frente a Centro Comercial), Paseo de Zorrilla 65 (frente a Centro Comercial), Paseo de Zorrilla 10 (junto a Campo Grande) y Plaza del Poniente.

Además, las líneas ordinarias 18 y 19, que también conectan el recinto Pingüinos Arena con el centro de la ciudad, mantendrán su itinerario, paradas y horarios, con salidas cada media hora.