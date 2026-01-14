Auvasa refuerza los servicios a Fuente Berrocal desde el lunes con más frecuencias a horas punta y búho a La Galera

Nuevos servicios de Auvasa a Fuente Berrocal y La Galera. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

La empresa de Autobuses Urbanos de Valladolid Auvasa reforzará a partir del lunes, 19 de enero, los servicios de la línea 4 a Fuente Berrocal en horas punta y dará servicio a La Galera con el Búho 2 los fines de semana y vísperas de festivo.

En concreto, nuevos servicios de la línea 4 atenderán la demanda en las horas punta, tanto a primera hora de la mañana en sentido centro como a mediodía para volver al barrio, han informado a Europa Press fuentes municipales.

En días laborables, una nueva expedición partirá del barrio de Fuente Berrocal a las 7.55 horas con destino a la Plaza de Fuente Dorada, lo que permitirá disponer de frecuencia de 30 minutos en la primera hora de la mañana en la que se producen más desplazamientos al centro de la ciudad. De igual modo, a mediodía se prestará un nuevo refuerzo con salida de la Plaza de Madrid, a las 14.30 horas, hacia Fuente Berrocal.

Además, los fines de semana y vísperas de festivo, La Galera contará con una nueva parada de la línea nocturna Búho 2, tanto en el servicio sentido centro de las 23.15 horas, como el de regreso con salida de calle Doctrinos a las 3.00 horas.

Estos refuerzos se llevarán a cabo después del dialogo con los representantes vecinales de Fuente Berrocal, a los que Auvasa da respuesta en base al análisis de las demandas planteadas por estos y del comportamiento de la movilidad en autobús urbano en los últimos meses.