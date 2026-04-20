Auvasa registra más de tres millones de viajes en marzo, cifra más alta en 23 años y segunda mayor de su historia

Archivo - Un autobús de la línea 1 de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Auvasa registró en marzo 3.001.657 viajes en el mes de marzo, lo que supone la segunda mejor cifra de su historia solo superada en 5.000 viajeros en el mismo mes de 2003 (3.005.828).

"La aceptación de este servicio está suponiendo, además, que los crecimientos interanuales superen los de la media nacional en el sector urbano", ha señalado la empresa en un comunicado recogido por Europa Press.

A este respecto, ha recordado que los últimos datos publicados por el INE determinan un crecimiento nacional del 2 por ciento en el mes de febrero, mientras que el de Auvasa fue del triple, un 6 por ciento, y en marzo más aún con un incremento del 10,9 por ciento. El crecimiento en marzo se ha producido en todas las líneas de autobús.

En las de mayor utilización destacan por encima del 10 por ciento las líneas 5 (13,8), 6 y 8 (12,2), 3 (11,8) y 7 y Circulares (11,3 y 10,5 por ciento, respectivamente). En las de menor afluencia el crecimiento relativo ha sido mayor y destaca la línea 16 (26,3 por ciento) y la matinal y la de polígonos con un 20,3 y 21 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la utilización por los jóvenes, en marzo entre el bono joven y el bono30 joven, se han realizado 447.731 viajes, un 11,7 por ciento más que en marzo del año pasado, y prácticamente el doble de crecimiento que el que se registró en febrero que fue del 6 por ciento.

En marzo se han realizado 524.371 kilómetros de servicio, prácticamente 2.500 más que en marzo del año pasado. El índice de regularidad de las líneas ordinarias ha sido el 98,89 por ciento, el mejor valor en los últimos cinco años.