Auvasa registró 30,7 millones de usos de sus autobuses en 2025, la cifra más alta de los últimos 16 años

Auvasa ha cerrado las cifras de utilización del servicio de autobuses en 2025 con un total de 30.737.721 viajes, lo que supera "ampliamente" el objetivo que tenía la empresa municipal para superar los 30 millones de utilizaciones y se sitúa también como el dato más elevado de los últimos 16 años.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, el dato representa un incremento del 7,5 por ciento con respecto al año anterior y la mayor cifra de utilizaciones de los últimos 16 años.

El crecimiento es de 2,1 millones más que en 2024, en términos absolutos, y de vuelta a lo relativo supera la media nacional del transporte urbano en autobús (los últimos datos publicados el crecimiento nacional está en el 6,8 por ciento).

El crecimiento, según Auvasa, "denota también un cambio de tendencia en la utilización del servicio público".

En cuanto a la cifra de viajeros totales, en 2025 se ha situado, según los 'Datos Abiertos' de la web de Auvasa, en 2.542.936, con un crecimiento del 8,08 por ciento con respecto al dato de 2025 (2.352.740).

Cabe apuntar que los datos corresponden a un año, 2025, en el que se han mantenido vigentes los descuentos en el transporte urbano por parte del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Valladolid, si bien a partir del mes de julio el precio del billete aumentó ligeramente debido a que el Ejecutivo central rebajó un 10 por ciento su aportación a dichos descuentos.

Auvasa apunta, por su parte, que "tradicionalmente, por el periodo estival, el primer semestre del año es el que más utilización del bus tenía", con una "media" de 14,8 millones de personas. El mencionado crecimiento en este periodo del año ha llevado a que en 2025 hayan sido 15,5 millones, un incremento de 4,7%.

En el segundo semestre, tradicionalmente eran 13,5 millones de media --no mencionan sobre qué periodo de tiempo se obtiene ese cálculo--, y sin embargo, en 2025, en este periodo se ha utilizado por 15,2 millones, con un crecimiento del 12,6 por ciento.

Esto supone, a juicio de Auvasa, que ahora "esa importante diferencia ya no se produce, se ha triplicado el uso, demostrando la confianza en el servicio prestado".

EL 'BLACK FRIDAY', DÍA CON MAYOR UTILIZACIÓN

Respecto al número de personas que utilizan el autobús al día, el valor medio ha aumentado de 97.007 en 2024 a 103.188 el año pasado. El valor máximo 121.576 se obtuvo el 28 de noviembre, que era el 'Black Friday'.

La utilización por los jóvenes continua su crecimiento que ya ha conseguido no solamente recuperar la demanda en los niveles existentes antes de la pandemia. En 2025 se contabilizaron 4.055.907 viajes realizados por jóvenes, tanto en su modalidad de Bono Joven como Bono 30 joven.

Destaca Auvasa el crecimiento entre los meses de septiembre a diciembre, un 5 por ciento más que el año pasado y prácticamente un 25 por ciento más que en 2019.

Respecto a las líneas más utilizadas, destacan las líneas 1 y Circular, ambas por encima de los 5 millones de personas usuarias, y respecto a crecimiento destacan especialmente la línea Circular y la 6, que han visto un incremento de uso superior al 11 por ciento respecto al año 2024. La modalidad de pago en efectivo se ha utilizado el año pasado en 603.813 viajes con una tendencia creciente desde que se puso en marcha en octubre de 2023.

Este crecimiento se ha materializado en un 20 por ciento respecto a 2024. La flota aumentó a 156 autobuses con un incremento de 6.075 plazas al día.

Respecto a las mejoras introducidas se ha destacado la "consolidación de las modificaciones de líneas para dar servicio a los vecinos de la urbanización a la entrada de Fuente Berrocal", las paradas nuevas para el barrio de Nuevo Hospital y Arca Real, así como la ampliación de la línea 4 de Pinar de Jalón con acceso al Hospital de Río Hortega y centros educativos de la zona de la Avenida de Juan Carlos I y la incorporación de las lanzaderas de los barrios de Parquesol, Covaresa y Delicias.

También incide Auvasa en que se incorporaron seis nuevos autobuses articulados de alta capacidad en septiembre, con lo que la flota ha pasado de 150 vehículos en el año 2019 hasta 156 el año pasado, con un aumento de 6.075 plazas diarias a partir de septiembre del año pasado,

También han recordado que este 2025 se instalaron en todos los buses articulados una segunda validadora para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida que utilicen las rampas.

BAJA LA VELOCIDAD COMERCIAL.

El año pasado el servicio recorrió un total de 6.005.203 kilómetros, con 400.249 horas de trabajo, esto ha supuesto una mejora en la producción frente al año 2024, en el que se realizaron 5.987.439 kilómetros y se dedicó 388.776 horas de servicio, fruto de las ampliaciones del servicio que se llevaron a cabo.

Respecto a los índices de calidad, Auvasa destaca el de "regularidad de las líneas ordinarias", que en 2025 se situó en un 98,39 por ciento, con una "tendencia creciente de mejora" respecto a los tres últimos años. La velocidad comercial media ha sido de 15,41 kilómetros por hora, ligeramente inferior a la del año precedente (2024) que fue de 15,75 --un 2,2 por ciento menos. Eso sí, la empresa matiza que el dato es mejor que el de los tres años anteriores (2021, 2022 y 2023).