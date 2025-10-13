Auxiliada tras lesionarse una rodilla al caerse en un desfiladero de Valdeprados

VALDEPRADOS (SEGOVIA), 13 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 62 años ha tenido que ser rescatada este lunes tras lesionarse una rodilla al caerse cuando recorría el desfiladero de la Risca del Río Moros, situado en la localidad segoviana de Valdeprados, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 12.43 horas cuando se informó al 112 de la caída de esta mujer a la que había que auxiliar. El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente, de localizar la ubicación exacta de la víctima y de movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil. Al llegar, el helicóptero se quedó en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. Ya en el lugar, el rescatador enfermero realizó una primera atención a la mujer herida con analgesia e inmovilizó la extremidad inferior con una férula de vacío.

A continuación, la mujer fue izada hasta el helicóptero mediante grúa doble corta con el rescatador enfermero y, después, se realizó otra grúa corta para recoger al rescatador técnico con las mochilas.

El helicóptero de rescate se encargó de trasladar a la víctima hasta la N-110, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde espera una ambulancia de Sacyl. La mujer fue evacuada fialmente en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia.