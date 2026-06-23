Auxiliada una montañera enriscada en el Pico Almanzor, en Ávila

Rescate de la una montañera enriscada en el Pico Almanzor, en Ávila. - JCYL

ÁVILA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a una montañera de unos 50 años enriscada en el Pico Almanzor (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

El rescate comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 14.20 horas en la que se informaba de que una montañera de unos 50 años se encuentra enriscada en un canal próximo a la Portilla Bermeja, en el pico Almanzor. La montañera se encontraba ilesa y equipada pero el grupo con el que se encontraba no lograba alcanzar su posición.

Así, el gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente con la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el 112 ha avisado del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de Ávila.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple, la rescatadora enfermera ha realizado una valoración y comprobado que la montañera se encontraba ilesa. Posteriormente, se ha procedido a realizar el izado de la víctima hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación acompañada por los rescatadores.

Finalmente, el helicóptero de rescate se ha encargado de evacuar a la montañera hasta la plataforma de Gredos, han añadido las mismas fuentes.