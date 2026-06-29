Auxiliada una mujer tras lesionarse un tobillo cuando realizaba una ruta en Gredos

Imagen de la zona en la que se rescató a la montañera herida - JCYL

ÁVILA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años ha tenido que ser auxiliada este lunes tras lesionarse un tobillo cuando realizaba una ruta en Gredos, sin capacidad para continuar por sus propios medios. Los hechos han ocurrido a las 12.33 horas y según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, la mujer se encontraba en el cordel del Puerto del Pico y estaba acompañada por otra persona.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y de movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los bomberos de Ávila. Al llegar, el helicóptero se quedó en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. En el lugar, la rescatadora enfermera valoró y realizó unas primeras curas a la mujer accidentada y, a continuación, utilizaron la maniobra de grúa doble corta para acceder al helicóptero. La montañera fue trasladada hasta Hoyos del Espino, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.