Auxiliado un joven tras sufrir un síncope en la Senda del Duero, entre Peñafiel y Pesquera (Valladolid)

Auxilio a un joven en la Senda del Duero. - JCYL

PESQUERA DE DUERO (VALLADOLID), 20 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León auxilia a un joven que ha sufrido un síncope y no podía continuar recorrido en la Senda del Duero, entre las localidades vallisoletanas de Peñafiel y Pesquera de Duero (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 12.27 horas en la que se solicitaba asistencia para un varón joven que había sufrido un síncope y no podía continuar la ruta.

En el aviso se indicaba que se encontraban haciendo La Senda del Duero, entre las localidades de Peñafiel y Pesquera de Duero, en Valladolid, un lugar inaccesible para vehículos de emergencia, motivo por el que el gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Paralelamente, se ha encargado de coordinar el incidente con la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona. Además, se ha dado aviso a la Guardia Civil.

El helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León ha accedido a la zona donde se encontraba el joven y los rescatadores han bajado mediante maniobra de grúa. En el lugar, han estabilizado al herido y le han inmovilizado en una camilla. A continuación, se le ha izado junto con el rescatador enfermero hasta el helicóptero mediante grúa doble y evacuado al punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl, donde esperaba un helicóptero medicalizado de Sacyl y una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, Sacyl ha trasladado al joven en ambulancia soporte vital básico al hospital Clínico Universitario de Valladolid, han señalado las mismas fuentes.