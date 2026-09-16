Auxiliados dos senderistas en el entorno del Pico Catoute (León), uno de ellos con problemas físicos

La Guardia Civil ha auxiliado a dos senderistas que se encontraban en elel entorno del Pico Catoute, en el municipio de Igüeña (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a dos senderistas de nacionalidad extranjera que se encontraban en el refugio Corral Yeguas, en el entorno del Pico Catoute (León), después de que solicitaran asistencia sanitaria mediante un teléfono satelital al encontrarse uno de ellos con problemas físicos y molestias estomacales.

El aviso se recibió a las 5.26 horas de ayer en la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil. La alerta fue realizada por los propios senderistas desde el término municipal de Igüeña mediante un teléfono satelital conectado con una empresa privada de emergencias ubicada en Estados Unidos, que transfirió directamente la comunicación a la Central COS y facilitó las coordenadas de su ubicación.

Ante la situación comunicada y la dificultad de acceso a la zona, se activó al Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, que se desplazó hasta el lugar a bordo del helicóptero de la Unidad Aérea de León.

Los especialistas localizaron a los dos senderistas en el denominado refugio Corral Yeguas, en el término municipal de Igüeña. Una de las personas auxiliadas, una mujer de 23 años y nacionalidad moldava, presentaba problemas físicos y molestias estomacales que le habían provocado vómitos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Junto a ella se encontraba un varón de 24 años y nacionalidad neozelandesa y ambos fueron evacuados por los efectivos de la Guardia Civil.

El operativo de rescate finalizó el 15 de septiembre a las 9.30 horas y posteriormente se procedió al traslado de ambos hasta el Hospital de León, donde recibieron atención por parte del personal sanitario.