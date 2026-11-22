Auxiliados una senderista y un montañero en sendos rescates en Sierra de Gredos (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha dirigido este mediodía sendos rescates en la Sierra de Gredos (Ávila) para auxiliar a una senderista que ha sufrido una caída en la plataforma de Gredos, y a un montañero enriscado ileso en el pico Almanzor, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León, recogidos por Europa Press.

La primera intervención ha tenido lugar sobre las 13.00 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que alertaba que una mujer de unos 55 años había sufrido un resbalón en la ruta hacia la plataforma de Gredos y se había lesionado un tobillo, por lo que no podía continuar el camino y esperaba en el lugar junto con otras tres personas.

El gestor del 1-1-2 ha puesto en contacto al alertante con personal de Emergencias Sanitarias para recibir indicaciones sobre cómo ayudar a la herida hasta la llegada de la asistencia y también con los técnicos del centro coordinador de emergencias, quienes se han encargado de ubicar la posición de la accidentada junto al refugio de Reguero Llano, al comienzo de la ruta.

Así, han movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, cuyo helicóptero ha salido la zona con el equipo de rescate, incluida una rescatadora enfermera.

Tras localizar el lugar en el que se encontraba la herida, el helicóptero ha aterrizado en las inmediaciones, al tiempo que el equipo de rescate ha accedido a pie hasta la deportista, a la que han colocado una férula de inmovilización en la extremidad herida y, posteriormente, porteado hasta la aeronave.

Finalmente, la mujer ha sido evacuada hasta el helipuerto de Hoyos del Espino, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl ha recogido a la paciente para su traslado al centro de salud de Navarredonda de Gredos.

SEGUNDO RESCATE

Minutos más tarde, sobre las 13.39 horas, la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una nueva llamada desde el centro de emergencias de Extremadura, que informab de haber recibido una comunicación, en muy malas condiciones, de un montañero que se encontraba enriscado a unos 2.000 metros de altitud, al sur del pico Almanzor, en Candeleda (Ávila).

Tras comunicar el incidente al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, este ha enviado hacia la zona al Grupo de Rescate y Salvamento, que ya había concluido la intervención anterior.

En la zona en la que se encontraba el montañero y bajo difíciles condiciones meteorológicas, con fuerte viento, el helicóptero ha realizado varias pasadas de rastreo hasta conseguir localizar el punto en que se hallaba el montañero.

De esta forma, el helicóptero ha realizado un apoyo parcial de patín para facilitar la entrada del montañero, que ha sido trasladado hasta el aparcamiento de la Plataforma de Gredos, donde se encontraba el vehículo particular del rescatado.