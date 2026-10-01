Auxilian a un varón que se hizo daño en una pierna en una finca de Horcajo de Montemayor (Salamanca)

Un momento del rescate. - JCYL

SALAMANCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha sido auxiliado por el helicóptero de Protección Civil después de caerse y herirse en la pierna en una zona de difícil acceso de una finca en Horcajo de Montemayor (Salamanca).

Ha sido el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil el que dirigido el rescate que ha comenzado a las 13.26 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que informaba de los hechos.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y, posteriormente, movilizando el helicóptero de rescate de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil (COS) de Salamanca.

Al llegar, los rescatadores han descendido a zona mediante grúa. A continuación, la rescatadora enfermera ha realizado una primera valoración de la víctima y le ha inmovilizado la pierna con un colchón de vacío. El herido ha sido porteado en camilla por los rescatadores unos 150 metros hasta una zona donde ha podido tomar tierra el helicóptero de rescate.

El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil se ha encargado de evacuar a la víctima hasta el campo de fútbol de Palomares, en Béjar, donde esperaba el personal sanitario de Sacyl que se ha encargado de trasladar al herido a un centro hospitalario.