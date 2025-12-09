LEÓN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los acusados del agredir al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada (León), Olegario Ramón, han negado los hechos en repetidas ocasiones y la Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión para uno de ellos por los delitos de atentado a la autoridad con agravante de discriminación por motivos ideológicos y dos años de cárcel para el otro por amenazas.

Así se ha puesto de manifiesto en el juicio, celebrado este martes en la Audiencia Provincial de León. Tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares consideran que han quedado probados los hechos y corroborados con los vídeos existentes, consistentes en insultos, amenazas y agresión hacia Olegario Ramón.

De esta forma, ha quedado visto para sentencia el juicio por los hechos sucedidos el 11 de abril de 2024 cuando el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital berciana, fue agredido en plena calle al salir de salida de la sede del partido.

Los acusados, F.P.C. y J.A.P.A., se manifestaban ante la sede del PSOE de Ponferrada con más personas cuando supuestamente agredieron a Olegario Ramón a su salida de las dependencias del partido. En los vídeos difundidos por el PSOE de Ponferrada tras producirse la agresión, uno de los manifestantes, que portaban banderas de España, agredió al representante político propinándole varias patadas y forcejeando con él, mientras también recibía insultos.