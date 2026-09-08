CyL, segunda en Matemáticas y Ciencias, y tercera en Lectura, según el informe PISA

VALLADOLID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de Castilla y León han retrocedido en todos los parámetros que mide el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA), si bien sigue entre los mejores del país y por encima de la media de la Unión Europea.

En concreto, si Castilla y León fue la que mejor resultado había obtenido de toda España en Matemáticas, Lectura y Ciencias --en este último campo con la misma puntuación que Galicia-- en la anterior evaluación, en esta ocasión, se ha visto superada por Madrid en Ciencias y Matemáticas y por Asturias y Madrid en Lectura.

En concreto, en Lectura, los alumnos evaluados de Castilla y León obtienen una calificación de 466 puntos por los 488 del anterior informe. Asturias, con 471, lidera este segmento, y Madrid, con 469, también supera a los castellanoleoneses. La media de la Unión Europea es de 459 puntos.

En Matemáticas, Castilla y León, con 472 puntos, 27 menos que en la pasada edición, solo es superada por Madrid, con 477 puntos. Cantabria es tercera con 470. Los alumnos de la Comunidad también superan la media de la Unión Europea que se sitúa en los 463 puntos.

Por último, en Ciencias, Castilla y León también ocupa la segunda posición con 493 puntos, solo por detrás de Madrid, con 495 y por delante de Cantabria, tercera con 490. La nota es ocho puntos peor que en la pasada edición, pero continúa por encima de la Unión Europea (481) y de la OCDE.