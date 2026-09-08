AV-Pardo alaba que CyL sigue "entre la élite" y que es la única pluriprovincial entre las primeras en las 3 competencias

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha destacado que Castilla y León continúa "entre la élite educativa" y ha alabado que ha conseguido mantener el liderazgo en las tres competencias evaluadas en el Informe PISA a lo que ha añadido que, junto con Madrid, es la comunidad autónoma que figura entre las tres primeras en todas las competencias evaluadas, Ciencias, Matemáticas y Lengua, y la única pluriprovincial.

María Pardo ha concluido que los resultados del Informe PISA "hablan bien de la fortaleza del sistema educativo" de Castilla y León desde el año 2009 y ha significado que es la única comunidad que se mantiene de forma continuada entre las tres primeras autonomías en las tres competencias principales evaluadas, "la única", ha apostillado.

La consejera ha reivindicado la "trayectoria de excelencia" mantenida por Castilla y León "edición tras edición" si bien ha reconocido que el último Informe ha constatado una "bajada generaliza" de puntuación en todas las comunidades autónomas, "también en Castilla y León", ha reconocido, y en los países con los sistemas educativos más robustos, una "tendencia preocupante" que, a su juicio, debe hacer pensar y reflexionar sobre el modelo educativo a nivel global.

En el caso concreto de España ha incidido en que el último Informe PISA coincide en el tiempo con la plena vigencia de la LOMLOE y ha llamado a reflexionar sobre los resultados de una "ley impuesta" y "a espaldas" de la comunidad educativa que, según ha constatado, se queja de la evaluación por competencias.

Pardo ha incidido en la necesidad de realizar una "profunda reflexión" en España para abrir un periodo de análisis serio y consensuado que permita implementar los cambios para "enderezar un rumbo que empieza a torcerse", ha advertido la consejera de Castilla y León. "Algo se ha debido hacer mal en España en los últimos años", ha lamentado la 'popular'.