El avance de las obras en el viaducto de Los Tramposos afectará al tráfico de la N-601 en Valladolid durante tres meses

Información sobre el primero de los cortes de tráfico por las obras del viaducto de Los Tramposos. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha informado este lunes de que continúa el avance de las obras de construcción de la variante Este ferroviaria, concretamente del conocido como viaducto de Los Tramposos, que en causará afecciones en el tráfico de la N-601 en el entorno de su intersección con la VA-30 a partir de este martes y durante tres meses.

Según han recordado fuentes del Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press, estas obras en la red arterial ferroviaria canalizarán a lo largo de 17,4 kilómetros canalizará la circulación de todos los trenes de mercancías de la línea Madrid-Hendaya y evitarán su paso por la ciudad y la estación, con conexión directa con el nuevo complejo ferroviario vallisoletano. La inversión total para ejecutar tanto la red como el nuevo Complejo Ferroviario es de 300 millones de euros.

Entre las actuaciones para desplegar esta variante ferroviaria, se encuentra la construcción del viaducto de Los Tramposos para superar la N-601 a la altura del kilómetro 185. Este nuevo viaducto cuenta con 1.130 m de longitud, y sobrevuela la carretera nacional N-601 y sus enlaces de conexión con la autovía de circunvalación de VA-30.

CORTE DEL VIAL DE ACCESO DESDE LA N-601 A LA VA-30

La construcción esta nueva infraestructura implicará afectaciones en la circulación de varias carreteras colindantes desde este 14 de julio a las 10.00 horas. Se estima que los cortes se produzcan en diferentes horarios y días, a largo de un plazo de tres meses. En todos los casos, Transportes indica que serán convenientemente señalizadas indicando los desvíos provisionales que den continuidad al tráfico.

Las mayores afectaciones al tráfico se producirán durante el mes de julio, y cambiarán en función de la evolución de los trabajos y de las condiciones meteorológicas.

Comenzarán este martes, 14 de julio, con el corte de 10.00 a 22.00 horas de la salida 184 de la N-601 en sentido Valladolid que enlaza esta vía con la VA-30, en sentido Soria/Segovia/Burgos. Se ofrecerá, señalan "desvío alternativo por el resto de los ramales del enlace".

Una vez desarrollados los primeros trabajos, Adif continuará con la ejecución del viaducto, lo que provocará nuevas afectaciones en el entorno de este enlace de la Red de Carreteras del Estado. "Todas ellas serán convenientemente señalizadas para minimizar la afectación al tráfico", han incidido.

PRIMERA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ESTE

Desde mayo de 2025, la Variante Este de Valladolid se encuentra en explotación en su primera fase, la de mayor longitud, desde la conexión con la factoría de Renault hasta el enlace Norte con la línea férrea Madrid Hendaya. En este tramo se encuentra la otra gran estructura del trazado, el túnel de San Cristóbal, de 2,2 kilómetros de longitud.

El viaducto de los Tramposos, por su parte, se ubica en el enlace Sur, el tramo que se encuentra en ejecución y que, a su finalización, completará la Variante Este y eliminará todos los tráficos de mercancías por el casco urbano de Valladolid.